Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов вести с Москвой переговоры по интеграции в рамках Союзного государства, если РФ откажется от «имперских замашек».

Как передает в четверг пресс-служба Лукашенко, такое заявление он сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

«Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек — «мы — большие, а вы — малые» — готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться», — сказал Лукашенко.

Ое обратил внимание, что договор Беларуси и России о создании Союзного государства «существует», и Минск никогда от него не отказывался.

«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей», — заметил глава республики.

Власти РФ и Беларуси планировали принять программу углубления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран занимавший тогда пост министра экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.

Minval.az