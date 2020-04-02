Сегодня будет показано еще одно обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом.

Об этом, как передает телеканал «Дождь», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал новость о возможном переносе парада Победы или его проведении без зрителей. По его словам, «пока каких-то решений не принималось». Песков отметил, что «проведена огромная работа по подготовке», но «обстоятельства диктуют нам свои условия» и сейчас обсуждаются «самые разные варианты».

В телеобращении 29 марта Путин анонсировал нерабочую неделю и меры социальной поддержки в связи с распространением коронавируса. При этом Кремль предложил продолжать работать и учиться удаленно.

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