Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас.

«Беларусь рассчитывает получить (в апреле – ред.) 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель», — приводит Sputnik Беларусь слова премьера.

Как заметил Румас, «жесткая и последовательная установка» белорусского президента Александра Лукашенко о «покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством». «Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около 4 долларов за баррель», — сказал глава правительства. Румас ожидает, что 2 апреля госконцерн «Белнефтехим» завершит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти в республику в апреле.

Minval.az