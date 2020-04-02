Китайские ученые рассматривают возможность проведения части испытаний вакцины от нового типа коронавируса за рубежом для получения более точных результатов об эффективности препаратов, пишет издание South China Morning Post.

Клинические испытания вакцины против нового типа коронавируса начались в Китае 16 марта. В них принимают участие 108 добровольцев, которых разделили на 3 группы по 36 человек.

Первой группе добровольцев будут вводить низкую дозу разработанной в Китае вакцины, второй – среднюю, третьей – высокую.

Клинические испытания будут проходить до конца года. Первая фаза испытаний уже началась, и вакцину ввели добровольцам, но пока не указывается, скольким именно.

По словам вирусолога из государственной лаборатории респираторных заболеваний Чэнь Лина, для второй и третьей фаз испытаний потребуются тысячи человек, и проведение этих тестов в наиболее пострадавших от вируса странах поможет получить более быстрые и точные результаты.

«Мы очень быстро сдержали распространение вируса, и теперь у нас недостаточно подтвержденных случаев для дальнейшего тестирования вакцины. Например, может потребоваться тестирование тысяч людей, чтобы узнать, существует ли статистическая значимость в действии вакцины между теми, кто получил вакцину и остальными», — цитирует издание вирусолога.

Minval.az