Президент Филиппин Родриго Дутерте отдал указание полиции и вооруженным силам стрелять на поражение в тех, кто будет продолжать протесты, которые нарушают мир и порядок во время действующего в стране карантина на фоне коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Philippine Star.

По данным издания, соответствующее распоряжение последовало после того, как несколько десятков представителей малоимущих слоев населения в городе Кесон-Сити устроили протест с требованием продуктов и другой помощи от местных властей. Более 20 участников протеста были задержаны.

«Мой приказ полиции и армии … если будет конфликт или начнется драка, подвергающая вашу жизнь опасности, стреляйте в них (нарушителей — прим. ред.) наповал», — заявил Дутерте в среду вечером.

Как передает телеканал ABS-CBN, в четверг глава национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа заявил, что сотрудники правоохранительных органов не будут никого убивать. «Конечно нет, вероятно, президент преувеличил», — заявил Гамбоа на вопрос, будет ли полиция выполнять распоряжение Дутерте.

Minval.az