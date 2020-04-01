Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают», — сказал Песков журналистам. Вместе с тем, пресс-секретарь признал, что в случае поездки президента в клинику в московской Коммунарке на прошлой неделе правило о тестировании всех собеседников главы государства на коронавирус соблюдено не было, передает «Интерфакс».

Накануне, 31 марта, стало известно о том, что главврач в больнице в Коммунарке Денис Проценко, с которым беседовал в больнице Путин, заболел коронавирусом.

«Мы не можем знать, проходил ли тогда Проценко тестирование, потому что он даже не знал, что к нему едет президент», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, пожелав медику скорейшего выздоровления.

«Ему наши общие аплодисменты и надеемся, что он в самое ближайшее время вернется в строй», — добавил Песков.

Minval.az