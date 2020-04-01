Правительство Грузии приняло решение профинансировать коммунальные услуги гражданам за март, апрель и май. Об этом сегодня на заседании правительства Грузии заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Каждому гражданину, который в течение месяца использует меньше 200 киловатт электроэнергии и меньше 200 кубометров газа, правительство полностью профинансирует расходы за три месяца – март, апрель и май. Сюда же входят счета за воду и уборку мусора», — цитирует Гахарию «Новости-Грузия».

«Это решение, которое было принято в рамках правительства, прямо направлено на каждого гражданина. Мы понимаем, что этого не будет достаточно. Мы также понимаем, что следует провести идентификацию каждого гражданина, который потерял работу и после этого у нас будет специальные мероприятия для их прямой поддержки», — отметил Гахария.

Премьер указал на то, что «важно рационально использовать каждый лари, который удалось мобилизировать в бюджете». Он напомнил, что правительство выделяет 2 миллиарда лари для прямой помощи экономике и гражданам, а также еще 351 миллион лари — на борьбу с коронавирусом.

По словам главы правительства, в кризисном бюджете должно быть сбалансировано финансирование борьбы с вирусом и помощь экономике. Гахария также предупредил о том, что госбюджет радикально снизит расходы.

«В итоге мы все понимаем, что наша цель – побороть вирус так, чтобы нашей экономике был нанесен минимальный ущерб. Хочу призвать каждое ведомство рационально использовать те ресурсы, которые сегодня мобилизованы в кризисном бюджете. Конечно же, мы еще будем говорить о радикальном снижении текущих расходов, что также предусматривает кризисный бюджет и тут разговор идет о сотнях миллионах», — сказал Гахария.

Minval.az