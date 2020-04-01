Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о нецелесообразности эвакуации украинцев из-за рубежа в период пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100-процентной обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР», — написал Аваков.

По его словам, нецелесообразно подвергать риску миллионы граждан ради устранения неудобств нескольких тысяч туристов. Аваков выразил возмущение, что 13 марта тысячи украинцев проигнорировали призыв президента Владимира Зеленского вернуться на родину.

Он подчеркнул, что 75 процентов случаев заражения жителей Киева — недавно вернувшиеся из заграничных поездок граждане. Остальные 25 процентов — заразились уже от них.

Аваков подчеркнул, что всем гражданам, находящимся сейчас на обсервации в отелях Киева, сделают тест на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, то их отвезут домой на жесткую самоизоляцию с контролем со стороны полиции и санитарных врачей.

Minval.az