До 30 июня из стран Евразийского экономического союза запрещается вывозить крупы, включая гречку, рис, рожь, семена подсолнечника, а также муку и чеснок. Это решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

— Среди них — репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дроблёные и недроблёные соевые бобы и семена подсолнечника, — говорится в сообщении.

Данное решение вступит в силу по истечении десяти дней с момента публикации на сайте ЕЭК. Отмечается, что оно позволит обеспечить население достаточным количеством вышеупомянутых товаров во время распространения CoViD-19.

Minval.az