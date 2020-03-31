Вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ.

«Учитывая, прогнозы и текущую ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, в том числе связанную с ценами на нефть и газ, считаем целесообразным начать новые переговоры о изменении цены на поставляемый в Армении газ. В частности, мы считаем уместным обсуждение вопросов снижения цены на газ на границе между Арменией и Грузией, а также установлении правил оплаты за газ в национальной валюте», — говорится в письме, передает РИА Новости.

В письме отмечается, что последствия коронавируса негативно скажутся на социально-экономическом развитии государств, это приведет к падению потребления энергоресурсов. «Мы, конечно, будем максимально стимулировать рост производства и потребления, но для эффективности указанных мероприятий нужно обеспечить конкурентную среду. Мы все понимаем, что цена на газ имеет в Армении в этом смысле большое значение», — отмечается в обращении.

Вице-премьер считает, что масштабы и уровень двухсторонних дружественных связей позволяют и требуют поднимать и обсуждать вопросы, имеющие системное значение для торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Газпром Армения», на 100% принадлежащая «Газпрому», поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. «Газпром» сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.

Minval.az