В некоторых средних школах Ашхабада проводят собрания, на которых у родителей требуют сдать деньги для покупки юзарлика (могильника) и других вещей.

Это происходит после того, как на фоне беспокойства об угрозе коронавируса президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал туркменов бороться с новой болезнью с помощью могильника.

Корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде сообщает о родительских собраниях, которые проводят в большинстве столичных школ. По его словам, 25 марта собрания провели для 7-8 классов, 26 марта для 9-10 классов и 27 марта для 11 классов.

«Классные руководители просят родителей правильно понять ситуацию и помочь деньгами для покупки некоторых вещей. Они говорят, что на эти деньги купят аптечки для учеников, флешки на 8 Гб. и юзарлик для борьбы с вирусом», — рассказал 27 марта корреспондент Азатлыка, работающий анонимно.

По его словам, в отличие от обычной практики, в этот раз родительские собрания проводят не в актовых залах, а в отдельных классных комнатах.

«Школам поступило распоряжение из министерства образования, согласно которому запретили собирать всех родителей в одно место. Это связано с обеспокоенностью угрозой коронавируса», говорит корреспондент, ссылаясь на нескольких столичных учителей.

Он сообщил, что у родителей также потребовали сдать деньги на такие вещи, как аптечки, жидкое мыло, влажные салфетки, веник и воду для питья в 20 литровых пластиковых контейнерах.

По его словам, родителей обязали каждый месяц сдавать деньги для покупки следующих предметов:

Питьева вода – 5 манатов

Могильник – 1 манат

Веник – 1 манат

Медикаменты – 1 манат

Преподаватели объясняют это мерами по профилактике вируса. Они говорят, одним из главных мер является окуривание классных комнат могильником.

Это происходит в то время, как на фоне пандемии коронавируса туркменское правительство усиленно пропагандируют могильник в качестве эффективного способа против инфекционных и вирусных заболеваний.

На правительственном заседании 13 марта Бердымухамедов обратил внимание на «важность окуривания юзарликом в данный момент, когда во всём мире сложилась неоднозначная ситуация» и поручил вице-премьеру Пурли Агамурадову провести среди населения соответствующую просветительскую работу.

Вслед за этим в государственных учреждениях повсеместно начали жечь могильник и окуривать помещения, в связи с чем цена растения на базарах выросла в разы. Примерно две недели назад пучок могильника продавался по 1 манату, а сейчас он продаётся до 15 манатов за пучок.

Стоит отметить, что нет никаких научных доказательств пользы окуривания могильником в предупреждении вирусных заболеваний, в том числе коронавируса. В рекомендациях Всемирной организаций здравоохранения об этом ничего не упоминается.

Minval.az