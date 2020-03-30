Двое военнослужащих ВС Армении получили ранения, они перевозятся из Тавушской области в Ереван.
Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
Двое военнослужащих ВС Армении получили ранения, они перевозятся из Тавушской области в Ереван.
Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
Дата: 2020/03/30 23:10
Раздел: Бывший СССР
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