Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на источник в минздраве и фракции «Слуга народа» сообщил, что глава ведомства Емец не смог наладить работу министерства и не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу. Поэтому им якобы было принято решение об отставке.

В Раде предлагают назначить бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова на должность главы Минздрава.

Ранее минздрав Украины сообщал о 480 заболевших коронавирусом в стране, 11 скончались, шесть пациентов выздоровели.

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