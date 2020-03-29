Российская сторона с озабоченностью наблюдает за военно-биологической деятельностью США вблизи границ России и хотела бы, чтобы они разъяснили предназначение своих лабораторий в соседних с РФ и КНР странах, вместо того, чтобы «устраивать пропагандистские игры вокруг коронавируса», сообщил журналистам источник в МИД РФ.

Официальные представители США в последние дни повторяют, что коронавирус COVID-19 имеет китайское происхождение, обвиняя Китай в непринятии своевременных мер, чтобы предотвратить перерастание внутренней эпидемии в глобальную пандемию. В Пекине отвечают, что вирус в КНР могли завезти американские военнослужащие, которые в ноябре прошлого года, то есть накануне инфекционной вспышки, приезжали в Ухань на «Всемирные военные игры», передает РИА Новости.

«Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу. Особенно если вирус возник в природной среде, в результате естественных мутаций. Это, наверное, возможно не в одном месте, так что вряд ли уместно винить какую-то страну», — сказал источник в МИД.

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