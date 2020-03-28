Президент Беларуси Александр Лукашенко на вопрос об изменении графика из-за коронавируса ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, сообщает «БелТА».
При этом Лукашенко пояснил, что вирусы не влияют на его расписание.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на вопрос об изменении графика из-за коронавируса ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, сообщает «БелТА».
При этом Лукашенко пояснил, что вирусы не влияют на его расписание.
Дата: 2020/03/28 19:35
Раздел: Бывший СССР, Мнения
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