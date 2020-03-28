Президент Беларуси Александр Лукашенко на вопрос об изменении графика из-за коронавируса ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, сообщает «БелТА».

При этом Лукашенко пояснил, что вирусы не влияют на его расписание.

Minval.az