Россия рассчитывает, что Турция продолжит работу по отмежеванию боевиков от оппозиции в Идлибе, фиктивное переименование террористических группировок недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что турецкие партнеры продолжат усилия по отмежеванию умеренных от экстремистов, примут меры для нейтрализации последних. При этом нужно подчеркнуть, что переименование группировок, так сказать, смена вывески отнюдь не означает изменение их сущности, она террористическая. Не должно быть иллюзий, что речь идет о международно признанных террористах, как бы они себя ни называли», — сказала Захарова на брифинге.

Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с Россией патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Minval.az