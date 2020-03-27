В Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Казахстана назвали срок создания вакцины от коронавируса. Директор учебно-образовательного центра при НИИ Хайрулла Абеуов заявил, что на разработку может уйти год, передает Tengrinews.kz.

Вакцину планируют испытать сначала на животных, а затем на добровольцах, не заразившихся коронавирусом. Участие в исследовании может быть оплачено.

«Разработка вакцин состоит из нескольких этапов. Во-первых, получение кандидатного штамма, разработка технологии приготовления, испытание безопасности, доклинические и клинические испытания», — сказал Абеуов. Ускорить исследование нельзя из-за биологических процессов, добавил он.

Разработкой вакцины в Казахстане, помимо НИИ, занимается Национальный центр биотехнологии в Нур-Султане.

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