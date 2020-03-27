В российском шоу-бизнесе начинается паника. В четверг вечером в ГКБ N40 в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом, был доставлен 60-летний певец и композитор Игорь Николаев. Ему диагностировали очаговую пневмонию, его состояние оценивают как средней степени тяжести. У артиста наблюдается высокая температура.

Николаев сдал тест на коронавирус нового типа и хотя официальны результаты еще неизвестны, у многих представителей российского шоу-бизнеса появились подозрения, что Николаев заразился от певца Льва Лещенко, который в данный момент также находится в Коммунарке и у которого подтвердился положительный результат на коронавирус.

Как сообщает «Комсомольская правда», Лев Лещенко пересекался с Николаевым и дюжиной других звезд после того, как вернулся с американских гастролей, где и заразился. Лещенко не сразу ушел на самоизоляцию и 13 марта успел побывать на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой, где веселился весь цвет шоу-бизнеса. Так кроме Лещенко присутствовали Николай Басков, Олег Газманов с женой, Владимир Винокур с женой, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш Кудайберген…

13 марта Дмитрий Песков присутствовал на Дне рождения сестры Игоря Крутого. Там был госпитализированный Лев Лещенко и обратившийся вчера в больницу в Коммунарке Игорь Николаев.https://t.co/qvVLnLQiuA pic.twitter.com/SDvsUUCPZM — Загнивающий Запад (@gniloywest) March 27, 2020

Гости праздновали, не подозревая о грозящих последствиях. А Басков и Крутой даже шутили на тему коронавируса, показывая, как надо здороваться ногами, пишет КП. Теперь, после госпитализации сразу двух участников вечеринки, началась паника. «В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, — рассказала Ксения Собчак, мать которой сенатор Людмила Нарусов также лежит в Коммуранке. — Так что всем, кто там был, аларм аларм!»

Интересно, что среди приглашенных на этот праздник был и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей супругой Татьяной Навкой… Все гости активно жали друг другу руки, обнимались и целовались.

Кроме того, после праздника Аллы Крутой зараженный коронавирусом Лещенко принимал участие в ток-шоу Андрея Малахова. Во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим Андреем Малаховым, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником.

Тогда Лещенко заявлял, что паника вокруг коронавируса нагнетается кем-то искусственно: «Я только что прилетел из Америки и пока ничего не знаю о проблемах в шоу-бизнесе. На мне ничего не отразилось еще. В Америке все спокойно. Там истерии по поводу коронавируса нет. Все рестораны полны. На концертах у меня были аншлаги. Не надо нагнетать! Паника никому не нужна. Я вообще считаю, что все это специально делается — нагнетается страх. Кто этим занимается — не могу сказать, я не политик и не финансист. Но мне кажется, что ситуация создана искусственно. И лучший способ избежать тяжелых последствий — продолжать жить так, как жили до всего этого».

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