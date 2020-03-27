Двухмесячный ребенок заразился коронавирусом в Армении, однако симптомов болезни у него нет, сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

По последним данным властей, в стране выявлены 329 случаев заражения COVID-19.

«Подтвержден случай заражения коронавирусом двухмесячного ребенка с матерью. У ребенка симптомы болезни отсутствуют, у матери два дня была высокая температура, но сейчас болезнь также проходит бессимптомно. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает», — сказал Торосян в видеообращении в Facebook.

Minval.az