Одиннадцать врачей были инфицированы новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане, они получат компенсацию по 10,5 тысячи долларов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг президент страны Шавкат Мирзиеев.

По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зараженных увеличилось до 65. По данным МВД страны, более 28 тысяч человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 9,1 тысячи — в больницах и специальных центрах, более 18 тысяч — на домашнем карантине.

«Среди пациентов, зараженных коронавирусом, есть одиннадцать врачей», — сказал Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в республике. Сюжет о совещании был показан по телеканалу «Узбекистан 24».

Глава государства сообщил, что медработники, заразившиеся COVID-19 во время лечения пациентов, получат единовременную компенсацию в размере 100 миллионов сумов (10,5 тысячи долларов).

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