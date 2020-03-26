В Грузии у пятерых детей подтвердилось заражение коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, у всех инфицированных детей заболевание проходит в легкой форме: «Коронавирус встречается среди детей довольно редко. В случае заражения детей данной инфекцией заболевание протекает в легкой форме или в состоянии средней тяжести».

Отметим, что в соседней стране зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, 10 заразившихся выздоровели. Самому пожилому из заразившихся 82, а самому младшему — 2 года.

Minval.az