Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 290, сообщает Aysor со ссылкой на армянский единый информационный центр.
По состоянию на 10:00 26 марта количество подтвержденных случаев — 290, количество выздоровевших -18.
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 290, сообщает Aysor со ссылкой на армянский единый информационный центр.
По состоянию на 10:00 26 марта количество подтвержденных случаев — 290, количество выздоровевших -18.
Дата: 2020/03/26 12:07
Раздел: Бывший СССР
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