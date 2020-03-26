Кабмин Российской Федерации поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами.

Как отмечает РИА Новости, исключение будет сделано только для рейсов, вывозящих россиян на родину.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 26 марта, в РФ выявлены около 660 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, трое умерли, 29 излечились.

Отметим, что многие россияне выражают сомнения по поводу полноты данных о распространении COVID-19 в РФ, публикуемых минздравом России.

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