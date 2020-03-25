Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения больных с нетяжелым течением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: В России разрешили легкую форму коронавируса лечить дома

В частности таким пациентам рекомендуется пить больше жидкости, а в качестве основных препаратов, кроме традиционного парацетамола, назначены лопинавир и ритонавир. Этот комбинированный противовирусный препарат обычно назначают при лечении ВИЧ/СПИДа.

Отмечается, что курс лечения будет считаться успешно завершенным, если при отсутствии характерной симптоматики результаты двух тестирований на COVID-19, проведенные с разницей в двое суток, будут отрицательными.

Minval.az