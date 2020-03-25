Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции страны.
«Считаю, что голосование по поправкам к Конституции надо перенести», — цитирует Путина RT.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции страны.
«Считаю, что голосование по поправкам к Конституции надо перенести», — цитирует Путина RT.
Дата: 2020/03/25 17:30
Раздел: Бывший СССР
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