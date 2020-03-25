Как не сойти с ума от скуки, пока сидишь под карантином? «Дождь» попросил людей, который провели много времени под домашним арестом, поделиться парой советов для выживания в изоляции.

Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзино:

«Под домашним арестом обстановка все-таки немного отличается, чем во время самоизоляции, поскольку у меня, например, был запрет на то, чтобы пользоваться интернетом. Так что это в чем-то даже более жесткие условия. Я надеюсь, что эти ограничения будут меньше, чем год, который я сидел дома конкретно в этой квартире.

Первые пару месяцев я отсыпался. И это большой плюс, особенно когда ты фактически работать не можешь, потому что там ограничения на использование интернета, телефона. У тебя разрешение есть только на экстренные службы. Люди, которые сидят, правда, не под домашним арестом, а в спецприемнике. Я слышал, что люди много читают, но у меня под домашним арестом чтение не очень получалось. Может быть, потому что дома находишься. Кто-то, может быть, более усидчивый, чем я. И может почитать или выучить новый язык.

Я готовил. Научился относительно неплохо готовить. Пек всякие коврижки, пироги. Жене нравилось, гостям тоже. Пек зразы, картофельные блины, как-то экспериментировал. До домашнего ареста я практически не умел готовить. За год как-то научился, так что навык очень полезный.

Спортом занимался. Но в момент домашнего ареста я это неправильно делал, и за время ареста заметно похудеть мне не удалось. Если занимаетесь спортом, ни в коем случае не надо каждый день тренироваться, потому что это приводит к перетренировкам. У меня так было. 15−20 дней подряд у меня был велотренажер на балконе, я крутил педали, чтобы дышать свежим воздухом. И был у меня беговой тренажер. Я на нем бегал. И вот я 15−20 дней занимался, а потом отдыхал. И у меня это вызывало отторжение.

Это не страшно, намного страшнее сейчас и до эпидемии, страшнее тем, кто сидят в тюрьме, особенно по политическим делам. Поэтому пару дней или пару недель посидеть под карантином, под домашним арестом, это не страшно, главное, правильно распорядиться своим временем. В конце концов, просто отдохнуть».

Роман Удот, член совета движения в защиту прав избирателей «Голос»:

«Эпидемия — это тоже стресс, но домашний арест — это большой стресс. Человек какое-то время в себя приходит, поэтому прямо вспомнить трудно. И из-за этого стресса бывают вещи, когда ты с запоем смотришь какие-то сериалы, что неправильно, кстати, не надо этого делать.

Не надо сбивать режим. Тоже режим летит к черту. Потому что мы привыкли, что нам надо на работу, потом у нас есть какие-то строго регламентированные дни, и это нас выводит в норму. Если это убрать, то мы рушимся, как без подпорок любая система.

Нужно себя собрать в кулак и держаться режима. Может быть, стоит уйти в киношный запой, насмотреться так, чтобы потом противно было. Потому что трудно себя сдерживать, если люди не привыкли себя сдерживать.

Приготовиться к тому, что надо все готовить самому. Это, на самом деле, очень трудоемкий процесс. Мы уже от этого отвыкли. Представьте себе, что вы Робинзон, вас выбросило на остров. Можно бороду отпустить, благо на работу бритым ходить не надо. Как ты пишешь e-mail или отвечаешь онлайн — никого не интересует.

Придется всем готовить самим, убираться за собой самим. В моем случае это привело к простой пище. Она, во-первых, долго хранится. Во-вторых, тебе не надо много времени на нее тратить. В-третьих, ты не разъешься.

Еще один большой минус нашего заточения — люди от скуки или чтобы время провести как-то начинают усиленно питаться, и это тоже может привести потом к последствиям, которые трудно будет исправить.

Многие жалуются, что не могут спортом заниматься. В спортзал, конечно, уже не походишь. По Москве, как минимум, не побегаешь, даже без эпидемии. Поэтому есть определенные программы, я вот на них подсел, которые заставляют тебя утром сделать зарядку. Это нормальная штука, она тоже помогает.

Готовьтесь к худшему. Потому что человек, который садится под домашний арест, он готовится к суду. Мы сейчас находимся под карантином, все хихоньки-хаханьки. Сейчас был в Москве, выглянул, наверное, впервые за полторы недели. У нас сейчас тоже карантин на работе. Много людей в метро, все без масок, люди достаточно халатно относятся к этой ситуации.

Не сойти с ума очень сложно, когда тебе отключили интернет. Если у тебя есть интернет, ты можешь общаться с друзьями, хотя это не то. Ты можешь общаться с родственниками, близкими.

Когда ты совершенно выключен, то у тебя остается телевизор, телевизор был разрешен в моем случае, книжки. Но это все в одну сторону: ты потребляешь, потом тебе уже надоедает. Ты ничего не можешь изменить. Это сложный момент, если люди не работают в онлайне, то им я рекомендую какие-то курсы, что-то делать, как-то себя менять, учить языки, макраме, на гитаре играть. Тогда ты увидишь отдачу».

Сергей Фомин, бывший фигурант «Московского дела»:

«Я составил себе распорядок дня, правда, я не могу сказать, что я его постоянно придерживался, потому что настроение во время домашнего ареста было волнами. Стоит понимать, что ты находишься под следствием и постоянно в стрессе.

Когда я мог, я действительно соблюдал распорядок дня, это очень сильно помогает. Иначе, если ты не соблюдаешь, ты можешь не спать до четырех ночи и вставать в три дня. Тогда у тебя все рушится. Гулял по лестничной клетке по часу в день. Я просто выходил и перед лифтом гулял.

Я сделал себе распорядок дня, правда, там не очень много пунктов, потому что, что я могу делать: я читал, делал зарядку, готовил еду. Потом у меня появилось еще увлечение. Я люблю играть в шашки, и мне всегда хотелось научиться играть лучше, чем отец, потому что он меня выигрывает. И отец был единственный человек, с которым я мог общаться. Со всеми остальными общение даже по телефону было запрещено. У меня был IPad, я его попросил скачать мне книгу по шашкам, и я читал книгу по шашкам и начал даже его выигрывать.

Если вы на домашнем карантине и у вас есть интернет и вы не находитесь под следствием, то вы в раю по сравнению с теми, кто сидит на домашнем аресте. У изоляции в современном мире есть какие-то преимущества, я даже перед интервью их выписал.

У меня вообще не было интернета, и я заметил, что я так сосредоточенно не читал никогда книг. Ну, или читал в детстве, когда интернета не было. Я советую всем просто, если вы находитесь на карантине дома, выделить какое-то время дня, когда у вас вообще нет интернета, то есть просто выключайте себе дома интернет, читайте и смотрите кино.

Еще обязательно нужно делать зарядку, иначе организм сходит с ума, он думает, что он умирает, наверно. Без зарядки нельзя.

Опять же, домашний арест — это когда у тебя очень много времени, потому что тебе вообще нечего делать, у тебя нет никаких обязанностей. А на карантине ты, наверно, должен работать.

Если вы на карантине, то вы настолько живете лучше, чем те люди, которые под домашним арестом, что вы действительно можете общаться, выходить в интернет. Так что вы должны помнить, что есть те, кому гораздо хуже и вам намного лучше».

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