Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врача больницы в Коммунарке снять Владимира Путина на видео с телефона, а затем «уничтожить» гаджет. Об этом сообщает «Интерфакс».

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, в частности, он был в закрытом блоке.

Там Песков попросил одну из врачей снять президента на видео. «Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. По «телеграму» отправляете, один только контакт, там написано „Дима“. Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете», — заявил Песков врачу.

Песков объяснил изданию Life, что телефон потребовалось уничтожить, так как «не было времени ждать дезинфекции». «Мы не можем подвергать президента риску, — добавил он.

В больнице Путина переодели в защитный костюм с маской. Президент пообщался с главврачом и одним из пациентов.

Песков попросил сотрудницу больницы в посёлке Коммунарка снять Путина на специальный телефон и отправить единственному контакту — «Диме» в Telegram. После этого сотрудница должна была «уничтожить» телефон, так как «не было времени ждать дезинфекции»https://t.co/oLM02JPUIG pic.twitter.com/N0OyaGl1fe — TJ (@tjournal) March 24, 2020

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