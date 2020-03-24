Посольство Польши в России назвало дезинформацией сообщения российских СМИ и политиков об отказе Варшавы пропускать российский самолет с медпомощью для Италии. Москва не запрашивала Польшу о пропуске самолетов, уточнила дипмиссия.

Посольство Польше в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство». Об этом говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в распоряжение РБК.

«Российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши. Поэтому всю информацию, появляющуюся в российских СМИ о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию надо считать дезинформационными действиями», — подчеркивается в заявлении.

Minval.az