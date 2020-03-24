Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на заседании правительства республики, что нарушителей карантина следует убивать, сообщает «Кавказский узел». Кадыров сообщил о нарушении карантина вернувшимися из Турции тремя чеченцами, у всех троих обнаружен коронавирус. Один из инфицированных не выполнял условия карантина и устраивал молитвенные собрания.

«Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить», — отметил Кадыров. Такой человек заражает своих родственников и знакомых.

Кадыров отметил, что результаты тестов первичные, они отосланы в Новосибирск. Как только там подтвердят диагноз, можно будет говорить о коронавирусе в Чечне. Из троих чеченцев двое прибыли из Турции транзитом через Мекку. Все контактировавшие с ними находятся в самоизоляции. Если у них найдут признаки ОРВИ, то поместят в карантин.

Кадыров отметил, что мужчина, у которого нашли коронавирус, не соблюдал карантин, проводил богослужения и собирал людей, близко общался с ними. «Если у него будет эта болезнь, тысячами люди заболеют», — добавил Кадыров.

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