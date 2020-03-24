В МВД России считают несогласованные уличные акции одним из наиболее опасных проявлений экстремизма — наряду подготовкой терактов и массовыми беспорядками. Об этом говорится в подготовленном МВД проекте поправок в стратегию противодействия экстремизму до 2025 года, размещенную на портале проектов нормативно-правовых актов.

Цель привлечения населения к таким акциям — один из способов дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую обстановку, говорится в документе, передает Росбалт.

В проекте отмечается, что участились случаи вовлечения в ряды экстремистских структур несовершеннолетних, которые «не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и в ряде случаев не подлежат уголовной ответственности». Лидеры экстремистов ориентируются преимущественно на молодежь, сказано в документе. Также они проявляют повышенное внимание «к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям националистов», привлекая их в свои ряды и провоцируя на совершение преступлений. Еще одна серьезная опасность — распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов.

Наращивание информационно-психологического воздействия на молодежь ведется с целью разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей и дестабилизации обстановки в стране, подчеркивают в МВД.

Minval.az