Министерство внутренних дел выразило отношение к задержанию члена партии Мусават Тофига Ягублу.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы МВД Эхсан Захидов, 22 марта около 3 часов дня автомобиль марки «Toyota Corolla», управляемый Тофигом Ягублу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого находился Джабраилов Эльхан.

«Несмотря на то, что виновным в дорожно-транспортном происшествии являлся Тофиг Ягублу, он, без особых на то причин, кулаками и гаечным ключом нанес телесные повреждения различной степени тяжести Эльхану Джабраилову и его пассажирке – супруге Джавахир Джабраиловой», – отметил Захидов.

Захидов отметил, что по факту в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье УК 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества), Т.Ягублу задержан в качестве подозреваемого.

Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» Э.Джабраилов и его супруга Дж.Джебраилова были признаны потерпевшими по делу и дали показания.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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