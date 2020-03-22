Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил опасения от надвигающегося экономического кризиса и оценил готовность России и Украины пережить его.

По его мнению, приближается «очень сильный» кризис, который политик сравнил с цунами. Он отметил, что Украина после его наступления попадёт в «зону полной турбулентности».

— У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов, — сказал Саакашвили в интервью одесскому Седьмому телеканалу.

При этом Россия, по его словам, сможет пережить низкие цены на нефть благодаря финансовой подушке в размере 600 миллиардов долларов.

Minval.az