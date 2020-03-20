Президент Беларуси Александр Лукашенко пошутил о своем здоровье, отметив, что в интернете его то «хоронят», то диагностируют у него коронавирус.

Соответствующее видео разместил в пятницу телеграм-канал «Пул первого», передает РИА Новости.

На ролике видно, что Лукашенко общается с одним из сотрудников частного предприятия «Адани», которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности. В завершение разговора собеседник говорит президенту: «Желаю вам, не болейте».

«Свят, свят, свят… Ты, наверное, не те ресурсы читаешь. Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то», — сказал, смеясь, Лукашенко.

При этом президент признался, что сам он в коронавирус не верит. «Хотя… меня министр просветил, оказывается, вчера специалист говорит, (что – ред.) коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый, он на 90% похож по структуре с теми (ранее известными – ред.)… Просто 10% им еще надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, тьфу-тьфу-тьфу как в Беларуси, тогда не будет как в Италии», — добавил Лукашенко. При этом президент, следуя примете, постучал три раза по деревянному столу и трижды сплюнул.

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