США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для «стабилизации рынка нефти». Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон хочет заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+. Для этого американцы намерены использовать дипломатическое давление, отмечает издание. В качестве инструмента влияния на Москву предлагается ввести ограничительные меры. Какие конкретно, The Wall Street Journal не уточняет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время».

Срыв сделки ОПЕК+

Ранее страны ОПЕК + не смогли заключить соглашение об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом позже Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.

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