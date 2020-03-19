Международная группа ученых установила диагноз советского лидера Иосифа Сталина по оставленным на его книгах отпечаткам. Об этом ТАСС рассказал один из ученых Глеб Зильберштейн.

Исследователи выяснили, что руководитель СССР страдал подагрой (болезнь суставов и тканей, вызываемая нарушением обмена веществ в организме) и принимал для лечения заболевания лекарства на основе солей лития, которые также служили седативным средством. Они предположили, что у генсека началось расстройство сна из-за работы в Тифлисской обсерватории (1899-1901 годы), где велись круглосуточные метеорологические наблюдения.

К такому выводу они пришли, проанализировав следы пальцев, оставленные Сталиным на страницах книги Алексея Толстого «Иван Грозный», хранящейся в Российском государственном архиве социальной и политической истории (РГАСПИ). Известно, что советский вождь читал произведение в 1942 году.

Отмечается, что ученые применяют инновационную технологию биохимического анализа EVA, с помощью которой они выявили различные диагнозы у исторических личностей. Они установили заболевания итальянского авантюриста Джакомы Казановы, российских писателей Антона Чехова и Михаила Булгакова, а также прототипа Дракулы Влада Цепеша, указывает агентство.

Сталин скончался 5 марта 1953 года — у него произошло кровоизлияние в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

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