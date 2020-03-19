Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, передает в четверг Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов дал чиновникам несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом. В частности, по его словам, следует чаще мыть руки и вовремя принимать пищу. Лукашенко посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать и ужинать. Белорусский лидер также заявил, что «травить» вирус можно водкой. Кроме того, Лукашенко посоветовал ходить в сауну два-три раза в неделю. Жириновский со своей стороны раскритиковал эти советы Лукашенко.

«Раскритиковал он (Жириновский – ред.), что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — добавил белорусский лидер.

Minval.az