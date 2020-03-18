Нынешняя цена на нефть на мировом рынке — это низкая цена, «хотелось бы выше», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, устраивает ли Кремль нынешняя цена на нефть в $27 за баррель.

«Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше», — сказал пресс-секретарь, передает «Интерфакс».

Пескову напомнили о том, что из-за сложившейся ситуации Ирак предложил провести экстренную встречу ОПЕК+, а аналитики призывают присоединиться к решению проблемы G20. В связи с этим пресс-секретаря спросили о том, как Россия смотрит на данную проблему и стоит ли возвращаться к механизму координации добычи нефти.

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция», — сказал Песков.

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