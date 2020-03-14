Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов немедленно поставлять Минску нефть по конкурентным рыночным ценам.

«Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Беларуси по конкурентным рыночным ценам», — говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что Помпео и Макей также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле.

Minval.az