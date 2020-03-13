«Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи и способный развивать нашу страну, потому началась травля Валентины Терешковой, которая внесла в Конституцию поправку, призванную сделать Россию сильнее».

Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что с инициативой дать возможность Владимиру Путину переизбраться после 2024 года выступила Валентина Терешкова, «человек, который всю свою жизнь отдал своей стране». Вячеслав Володин отметил, что сразу после принятия этой поправки началась «оголтелая кампания против нее и ее семьи».

«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить», — заявил Вячеслав Володин.

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