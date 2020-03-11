Совет по международным отношениям отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», запланированный на пятницу в Нью-Йорке, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Совет по международным отношениям также отменил другие конференции, которые были запланированы с 11 марта по 3 апреля, включая круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия по всей территории США.

На сегодняшний день в США распространение нового вируса затронуло более 50 крупных корпоративных мероприятий с предполагаемой посещаемостью почти 1 млн человек.

Minval.az