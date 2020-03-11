Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова. Об этом российский лидер сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава РФ отметил, что они с Саакашвили неоднократно обсуждали этот вопрос, когда тот еще занимал пост президента (в 2004–2013-х годах).

Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом», и Саакашвили пообещал этого «никогда не делать», но слов своих он так и не сдержал.

«Попер — получил!» — высказался Путин.

По словам российского лидера, в настоящее время Грузия стремиться «отпрыгнуть» от Москвы в сторону. При этом он добавил, что Россия здесь ни причем.

«Пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», — отметил Путин.

Глава России также отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».

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