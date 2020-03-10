10 марта 2020 года однозначно войдёт в историю России. Сделан еще один, ключевой ход в организованном Путиным госперевороте по бессрочному сохранению себя у власти. Более того, по юридическому закреплению захвата страны мафиозным государством, окончательно оформленным при Путине. «Рейх кристаллизуется», как пишет один известный блогер.

Россияне тут, как обычно, выступили немыми и безвольными свидетелями очередного акта, состряпанного для них кремлевского спектакля. В прямом эфире с трибуны Госдумы экс-космонавт, 83-летняя единоросска Валентина Терешкова предложила отменить ограничения по срокам для президента или хотя бы обнулить сроки для Путина, чтобы он мог участвовать в выборах после 2024 года. Для чего принять соответствующую поправку: «заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Всем очевидно, что все нынешние поправки в Конституцию были инициированы Путиным именно с этой целью — сохранить себя в Кремле. И Терешкова даже этого не скрывала. Мол, «зачем крутить и мудрить, зачем городить искусственные конструкции?» Она заявила, что «не надо здесь лукавить и мудрить, людей волнует, что будет после 24 года».

Тут же в Госдуму примчался Путин и с трибуны Госдумы выбрал второй вариант. Который «был бы возможен, но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Конституции». А кто-то сомневается в решении старика Зорькина и его судей?

Спикер СФ Матвиенко позже назвала этот циничный балаган по обнуление сроков Путина «честным и прямым путем».

Что ж, маски сброшены окончательно. Никто уже ничего не изображает.

И, конечно, все это под слова о том, что все ради построения «социального государства,» «сохранения стабильности». И вообще, не забывайте, что мы в кольце врагов.

«Политика сдерживания давно применяется в отношении России. Ждут, что мы где-то допустим ошибку, или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне», — объяснил необходимость своего вечного правления Путин.

Очевидно, что власть твердо встала на путь маразма и узурпации, который способен привести только к бесправию и нищете граждан, медленному гниению страны, а в перспективе, возможно, её распаду и даже большой войне.

Ну, а за колючую проволоку для себя и за корону для Путина россияне проголосуют сами — 22 апреля. В юбилей создателя Советского государства. Ну или просто выступят зрителями. Уже не важно, Рубикон перейден.



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