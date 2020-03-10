Во вторник, 10 марта, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовали очередное расследование – на этот раз об источниках доходов семьи кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала RT, агентства «Россия сегодня» и агентства Sputnik.

В фильме «Паразиты: секретные заработки семьи пропагандистов» рассказывается о телепередаче «Международная пилорама», автором и ведущим которой является Тигран Кеосаян, супруг Маргариты Симоньян, которая, по совместительству, как утверждает Навальный, играет роль художественного руководителя программы.

Расследователи ФБК пришли к выводу, что шоу, представляющее собой, как говорит Навальный, «поток больного сознания, туалетного юмора, оскорблений, мата, гомофобии, расизма, шовинизма, а главное… необъятной любви к Путину», является, возможно, самой прибыльной передачей на российском телевидении. Только телеканал НТВ платит за передачу студии Кеосаяна 120 миллионов рублей в год. Еще несколько сотен миллионов рублей в год Кеосаян получает от «Аэрофлота» «за рекламу», утверждает ФБК.

В расследовании также анализируются связи других компаний с остальными родственниками Симоньян и Кеосаяна.

Подробно о схемах, которые помогают Маргарите Симоньян и ее семье ежегодно богатеть на сотни миллионов рублей, можно прочесть на странице расследования или посмотреть фильм ФБК «Паразиты: секретные заработки семьи пропагандистов».

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