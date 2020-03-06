В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, передает онлайн-издание «kommersant.ru».

Все заболевшие прибыли из Италии, сообщили в оперативном штабе. Состояние зараженных оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Те, кто контактировал с заболевшими, взяты под медицинское наблюдение.

Minval.az