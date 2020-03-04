Внесение в Конституцию поправки о «государствообразующем народе» не создает предпосылок для конфликта. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента России, опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, безосновательны. Песков отметил, что в новой редакции статьи 69 предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и общностей страны. Кроме того, речь идет также о поддержке соотечественникам, проживающим за рубежом.

Представитель Кремля подчеркнул, что всем народам России гарантируется право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в Основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа. Он считает, что закрепление в Конституции такого статуса за одной нацией может повлечь непоправимые последствия.

Путин 2 марта внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, в их числе — положение о русском народе как государствообразующем, упоминание бога и фактически запрет однополых браков. Поправки главы государства, изложенные на 24 страницах, направят в комитет по госстроительству и законодательству.

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