Президент России Владимир Путин предложил включить в Конституцию упоминание о Боге и русском народе. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Эти предложения содержатся в поправках в Конституцию, которые внес президент. Законопроект о поправке планируют рассмотреть во втором чтении 10 марта. Если оно пройдет успешно, третье чтение пройдет 11 марта.

В конституции предлагается закрепить позиционирование русского народа как государствообразующего. Муниципальным служащим запретят иметь иностранные счета и гражданство.

В одной из поправок предлагается считать браком исключительно союзом мужчины и женщины. Раньше в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок Путин уже отмечал, что подобное уточнение поможет защитить традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи.

Президент предложил на законодательном уровне не допускать умаления подвига народа в Великую Отечественную войну. Поправки к Конституции запрещают отчуждение территорий Российской Федерации и включают положение о преемственности Российской федерации в отношении СССР.

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