Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.

На совещании также присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, Россия должна быть готовой к самым разным сценариям на рынке нефти.

«Но хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым», — цитирует президента Интерфакс.

Minval.az