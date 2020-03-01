Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом (ЕС), подписанное в декабре 2015 года, вступило в силу с 1 марта.

В соглашении обозначены 29 сфер взаимодействия. Включены такие моменты, как международная и региональная безопасность, разоружение, торгово-экономические вопросы, торговля, инвестиции, развитие инфраструктуры, инновации, культура, спорт, туризм, сотрудничество в правоохранительной сфере, взаимодействие в сфере образования и развитии человеческого капитала, передает «Интерфакс».

При разработке и согласовании торгового раздела казахстанские представители руководствовались обязательствами Казахстана в рамках Таможенного союза и договора о ЕАЭС, а также в рамках членства в ВТО.

Переговоры между Казахстаном и ЕС по новому соглашению велись в течение трех лет и завершились в ходе визита тогда еще президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Брюссель 9 октября 2014 года. 20 января 2015 года в Брюсселе стороны провели парафирование текста соглашения.

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