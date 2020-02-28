Кремль работает над возможностью встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры глав государств могут пройти в Москве 5 или 6 марта.

О договоренности Путина и Эрдогана провести личную встречу ранее сообщили в администрации президента Турции после того, как лидеры двух стран по телефону обсудили эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб.

5 марта в Стамбуле запланирован саммит с участием Эрдогана, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Турецкий лидер заявлял, что в переговорах будет участвовать и Путин, однако в Кремле опровергли это, сообщив, что в графике российского лидера нет данного мероприятия.

27-28 февраля военные Турции и Сирии обменялись массированными ударами в Идлибе. Турецкие силы попали под обстрел сирийской авиации и потеряли убитыми 33 солдат, после чего ВВС Турции атаковали позиции сирийской армии, уничтожив десятки единиц техники.

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