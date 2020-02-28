Белорусский национальный технический университет (БНТУ), у студента которого был выявлен коронавирус нового типа, с 28 февраля по 15 марта перешел на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, отменив аудиторные занятия и массовые мероприятия, сообщила пресс-служба учреждения.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.

«C 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте вуза.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, «будет ограничено посещение общежитий посторонними лицами». Согласно сообщению, «университет также отменяет проведение массовых мероприятий и настоятельно рекомендует ограничить контакты с иными лицами, в том числе участие в массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях города».

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